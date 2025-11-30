Allegri ammutolisce lo studio Rai: "Se voi parlate sempre degli arbitri..."

Intervistato dalla Rai dopo la vittoria contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha commentato così la sua espulsione nel finale di partita: "Però se parliamo sempre degli arbitri… Iniziate voi a togliere pressione agli arbitri. Parliamo della partita e invece mi avete già fatto tre domande sull'arbitro. Noi sbagliamo… Questo è un episodio, il prossimo è un altro episodio, sono sempre episodi.

Ma non lo dico in modo polemico, io stasera ho sbagliato, in un modo un po’ goliardico ho fatto un po’ di sceneggiata però l’arbitro ha arbitrato bene e gli arbitri fischieranno giusto o sbagliato, sono sempre sotto esame. Se si parlasse solo della parte tecnica, che dovrebbe interessare magari più a voi, forse sarebbe meglio. Altrimenti io dell’arbitro non parlo, posso dire che la Lazio ha fatto una bella partita, nel primo tempo è stata una partita dove loro non ci hanno concesso linee di passaggio e dove loro comunque quando pressano sono pericolosi, hanno un’ottima tecnica. Nel secondo tempo sono calati e noi siamo cresciuti molto e i ragazzi hanno vinto la partita. Poi Maignan dopo 2 minuti ha fatto una parata straordinaria”.