Toni si complimenta con Allegri: "E' un mago, non avrei mai immaginato un Leao centravanti"
Intervistato da Sky, Luca Toni, ex attaccante, ha parlato così di Massimiliano Allegri e della sua scelta di spostare Rafael Leao nel ruolo di centravanti: "Allegri mi fa impazzire perché è veramente bravo: non avrei mai immaginato un Leao centravanti. Allegri è un mago” le sue parole riportate da gianlucadimarzio.com.
Ieri dopo il match contro la Lazio, Allegri ha parlato così ai microfoni di Sky della posizione in campo di Leao: "Se Leao sta imparando a fare il 9? Al Lille faceva il centravanti. Stasera ha fatto un bellissimo colpo di testa. Quando la palla è esterna attacca la porta e ha la possibilità di svariare".
