Kirovski su Bartesaghi: "È un esempio di umiltà e personalità per i ragazzi di Milan Futuro"
Nel post partita di Milan Futuro-Brusaporto, sfida terminata 1 a 1, Jovan Kirovski ha parlato di Davide Bartesaghi, il risultato più importante e soddisfacente del progetto dell'U23 rossonera:
"Siamo molto contenti per Bartesaghi. L’anno scorso, con Milan Futuro, ha compiuto un percorso importante che gli è servito per abituarsi a superare ostacoli legati a una categoria composta da giocatori esperti. Gli facciamo i complimenti e lo ringraziamo per ciò che sta trasmettendo ai più giovani, è un esempio per loro di umiltà e personalità".
