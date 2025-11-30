Primavera, Renna: "L'obiettivo è far migiorare ogni singolo giocatore"
Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero dopo la sconfitta per 2-0 nel Derby contro l'Inter nel campionato di categoria. Le sue dichiarazioni.
Risultato bugiardo?
"Una bella partita, giocata ad armi pari e i miei non si sono risparmiati: abbiamo cercato di dominare la partita e per lunghi tratti ce l'abbiamo fatta. Su una disattenzione difensiva abbiamo preso gol e ha condizionato la partita. Faccio i complimenti i ragazzi e testa al Verona"
Cosa dirai ai ragazzi?
"Ai ragazzi diremo quello di sempre: l'obiettivo è far migliorare ogni singolo giocatore e far vedere cose positive e negative, le perfezioniamo e le miglioriamo"
Un giudizio sui tre ragazzi tornati dal Mondiale U17...
"Ringrazio i ragazzi per la disponibilità. Hanno fatto un'ottima partita tutti e con un atteggiamento da professionisti. Ne approfitto per fare i complimenti a mister Favo e alla Nazionale: abbiamo tanti giovani importanti e tra questi anche i nostri tre ragazzi"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan