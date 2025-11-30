Serie A, la classifica aggiornata: Milan ancora al comando in attesa di Roma e Napoli
La 13esima giornata di Serie A prosegue con le sfide di questa domenica, intensa per i diversi scontri al vertice in programma. Nel lunch match tra Lecce e Torino, i granata (prossimi avversari dei rossoneri) hanno perso 2-1, complicando la propria posizione in classifica.
Di seguito la classifica aggiornata:
Milan 28 pt
Roma 27 pt
Napoli 25 pt
Inter 24 pt
Bologna 24 pt
Como 24 pt
Juventus 23 pt
Lazio 18 pt
Udinese 18 pt
Sassuolo 17 pt
Cremonese 14 pt
Torino 14 pt
Atalanta 13 pt
Lecce 13 pt
Cagliari 11 pt
Genoa 11 pt
Parma 11 pt
Pisa 10 pt
Fiorentina 6 pt
Verona 6 pt
