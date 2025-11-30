Serie A, la classifica aggiornata: Milan ancora al comando in attesa di Roma e Napoli

Serie A, la classifica aggiornata: Milan ancora al comando in attesa di Roma e NapoliMilanNews.it
Oggi alle 15:12News
di Niccolò Crespi

La 13esima giornata di Serie A prosegue con le sfide di questa domenica, intensa per i diversi scontri al vertice in programma. Nel lunch match tra Lecce e Torino, i granata (prossimi avversari dei rossoneri) hanno perso 2-1, complicando la propria posizione in classifica.

Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 28 pt

Roma 27 pt

Napoli 25 pt

Inter 24 pt

Bologna 24 pt

Como 24 pt

Juventus 23 pt

Lazio 18 pt

Udinese 18 pt

Sassuolo 17 pt

Cremonese 14 pt

Torino 14 pt

Atalanta 13 pt

Lecce 13 pt

Cagliari 11 pt

Genoa 11 pt

Parma 11 pt

Pisa 10 pt

Fiorentina 6 pt

Verona 6 pt