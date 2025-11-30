Il recupero dall'affaticamento di Pulisic prosegue bene: c'è ottimismo per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Lazio, il Milan di mister Allegri è tornato al lavoro questa mattina per la consueta sessione di scarico, soprattutto per chi è stato impegnato in campo contro i biancocelesti. Come riportato da Sky Sport, nell’allenamento odierno scarico quasi per tutti e differenziato per gli infortunati, tra cui anche Christian Pulisic. L’americano aveva saltato la partita di campionato per via di un infortunio, non recuperando in tempo.

Adesso per l’attuale capocannoniere della Serie A sono arrivate delle novità. L’ex Chelsea, infatti, sta meglio e Allegri spera di recuperarlo per la sfida di giovedì: c’è ottimismo.

IL TABELLINO

MILAN-LAZIO 1-0

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (20'st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (37'st Ricci), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini (40'st Tavares); Guendouzi, Vecino (17'st Dele-Bashiru), Basić (40'st Noslin); Isaksen (25'st Pedro), Dia (17'st Castellanos), Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Mandas; Lazzari, Patric, Provstgaard; Belahyane. All.: Sarri.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Gol: 6'st Leão (M).

Ammoniti: 26' Tomori (M), 12'st Pellegrini (L), 19'st Gabbia (M), 28'st Romagnoli (L), 45'st Ricci (M), 57'st Zaccagni (L).

Espulso: 50'st Allegri (M).