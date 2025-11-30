Bartesaghi esulta su Instagram: il messaggio social dopo la vittoria contro la Lazio

Un grande, un grandissimo Davide Bartesaghi a San Siro. Il numero 33 è in crescita costante, passo dopo passo e partita dopo partita, ed è stato grande protagonista anche contro la Lazio. Schierato titolare a sinistra per l'ottava volta in stagione (tra Serie A e Coppa Italia), ha risposto presente con un primo tempo ordinato e una ripresa di grande personalità.

Spesso nel vivo del gioco, mai in sofferenza in fase difensiva e molto propositivo in avanti, specialmente nella ripresa. Che bella prestazione del classe 2005, che si è preso gli applausi di San Siro e anche il premio di MVP del match. Così il terzino rossonero ha voluto postare sul proprio profilo Instagram, esultando per l'importante vittoria di ieri sera: "Avanti così, insieme!"