Maignan-rinnovo, Gabbia prova a convincere Mike sui social: "Per favore rinnova"

vedi letture

Il Milan continua la sua striscia positiva in Serie A con una vittoria di misura per 1-0 contro la Lazio nella 13ª giornata di campionato. La rete decisiva è stata segnata da Rafael Leão, che ha sfruttato un assist di Fikayo Tomori per insaccare il pallone in rete. Con questo successo, i rossoneri si portano provvisoriamente in testa alla classifica con 28 punti, mantenendo un punto di vantaggio sulla Roma. La squadra di Allegri ha dimostrato ancora una volta carattere e solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata per la settima volta in questa stagione.

Proprio Mike Maignan è stato uno dei protagonisti in positivo della serata di ieri, compiendo nel primo tempo un vero e proprio miracolo su un colpo di testa di Gila. Inoltre, fatto curioso e particolare, l'estremo difensore francese ha commentato il post Instagram di Gabbia con due emoticon del cervello e il numero 46 gli ha risposto con un semplice: "Per favore rinnova". Messaggio chiaro: tutti vogliono il rinnovo del numero 16, anche se al momento sembra lontano.