Milan-Lazio 1-0: Davide Bartesaghi è l'MVP della partita

E' Davide Bartesaghi l'MVP della vittoria di ieri sera del Milan contro la Lazio a San Siro. Lo riferisce il sito ufficiale rossonero: "Un grande, un grandissimo Davide Bartesaghi a San Siro. Il numero 33 è in crescita costante, passo dopo passo e partita dopo partita, ed è stato grande protagonista anche contro la Lazio. Schierato titolare a sinistra per l'ottava volta in stagione (tra Serie A e Coppa Italia), ha risposto presente con un primo tempo ordinato e una ripresa di grande personalità.

Spesso nel vivo del gioco, mai in sofferenza in fase difensiva e molto propositivo in avanti, specialmente nella ripresa. Che bella prestazione del classe 2005, che si è preso gli applausi di San Siro e anche il premio di MVP del match, votato dal 38% degli utenti su AC Milan Official App, davanti al match-winner Rafael Leão e a Mike Maignan.

40 passaggi positivi, sei cross di cui quattro a destinazione e uno molto vicino a trasformarsi in assist, se non fosse stato per la grande parata di Provedel su Rafa. Quattro duelli vinti e tre palloni recuperati, tanta sostanza ma anche tanta qualità palla al piede in uscita.

Un altro mattoncino importante per Davide, che nell'intervista post-partita ha sottolineato, nel suo percorso di crescita, l'importanza dell'esperienza con Milan Futuro: "Per me è stato importante, mi ha aiutato molto giocare in Serie C in stadi anche caldi e difficili". Avanti così, con coraggio e voglia di stupire!