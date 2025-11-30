Calvarese: "Collu e Di Paolo si complicano la vita. Non c'è fallo di Marusic su Pavlovic e il serbo non commette fallo di mano"
Il Milan ha vinto di misura contro la Lazio. A far discutere e infuriare i rossoneri è stato un contatto tra Adam Marusic e Strahinja Pavlovic. Gianpaolo Calvarese, sul suo profilo X, ha commentato così: "Collu e Di Paolo si complicano la vita, non c'è fallo di Marusic su Pavlovic e il serbo non commette fallo di mano. Review cervellotica e tecnicamente sbagliata".
Questo il tabellino dI Milan-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.
MILAN-LAZIO 1-0
Marcatori: 51’ Leao
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82' Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (84' Tavars); Guendouzi, Vecino (62' Dele Bahiru), Basic (84' Noslin); Isaksen (70' Pedr4o), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri
Arbitro: Collu sezione Cagliari.
Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni
Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.
