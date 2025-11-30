Saelemaekers esulta dopo la vittoria sulla Lazio: il suo messaggio social
Il Milan ha vinto contro la Lazio un sfida che rappresentava ostacoli importanti e, così facendo, vola in classifica in attesa dei risultati delle avversarie. Alexis Saelemaekers, sul suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua gioia per i tre punti: "Good night at the office!"
Questo il tabellino dI Milan-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.
MILAN-LAZIO 1-0
Marcatori: 51’ Leao
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82' Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (84' Tavars); Guendouzi, Vecino (62' Dele Bahiru), Basic (84' Noslin); Isaksen (70' Pedr4o), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri
Arbitro: Collu sezione Cagliari.
Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni
Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.
