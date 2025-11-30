Il CorSera e le due considerazioni sul Milan capolista

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questa mattina due considerazioni sul Milan che, dopo il successo contro la Lazio di ieri sera per 1-0, è primo in classifica almeno fino a stasera alle 20.45 quando è in programma Roma-Napoli: la prima è che la squadra rossonera è sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore Max Allegri, vale a dire pratica, solida, concreta, che sa soffrire e che sa colpire al momento giusto.

La seconda considerazione è che il passo del Diavolo è da scudetto: a dirlo non è solo la classifica, ma anche la la mentalità e l’attitudine di una squadra che ha sì limiti strutturali, ma anche la testa per provarci. Ovviamente la strada è ancora lunga, una mano potrebbe arrivare dal mercato invernale, ma prima di gennaio l'obiettivo del Milan è quello di alzare alzare il livello contro le cosiddette piccole, visto che dopo la trasferta a Torino all’Immacolata ci saranno Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina.

