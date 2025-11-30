Milan, la rosa è troppo corta: ecco le priorità a gennaio

Come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, la rosa del Milan è troppo corta e quindi a gennaio servirà tornare sul mercato per rinforzarla innanzi tutto numericamente. Le priorità sono tre e in quest'ordine: c'è bisogno di un centravanti, di un esterno destro e di un difensore centrale.

Nel pre-partita di Milan-Lazio, il ds milanista Igli Tare ha parlato così a Sky del futuro di Mike Maignan che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: "Mike sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere: sta facendo un ottimo campionato insieme. All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l'uno all'altro. C'è serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose".

