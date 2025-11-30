Fofana a TL: "Proviamo a mettere tutto sul campo per vincere. Scudetto? Ne parliamo a maggio"

di Federico Calabrese

Youssouf Fofana ha parlato così in zona mista a San Siro ai microfoni di Telelombardia dopo la vittoria del Milan sulla Lazio.

Cuore e tre punti.
"Questo è quello che i tifosi chiedono, proviamo a mettere tutto sul campo per vincere. Soprattutto per i nostri tifosi".

Sarebbe stato bello segnare?
"Bello, più bello se non mi facessi male. Va bene così, so che tanta gente aspetta un mio gol. Lavoro tanto, spero che arrivi il prima possibile".

Nel primo tempo parti a rallentatore, nel secondo sei ovunque.
"Ci metto tempo per entrare nella partita, se subiamo gol nei primi 15' non va bene. Lavoro su tutto questo".

Ci credete allo scudetto?
"Ne parliamo a maggio".