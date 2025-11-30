La classifica di Serie A dopo il sabato: Milan momentaneamente primo in attesa della Roma

La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria del Milan sulla Lazio:

Milan 28 (13 partite giocate)

Roma 27 punti (12)

Napoli 25 (12)

Inter 24 (12)

Bologna 24 (12)

Como 24 (13)

Juventus 20 (12)

Lazio 18 (12)

Sassuolo 17 (13)

Udinese 15 (12)

Torino 14 (12)

Cremonese 14 (12)

Atalanta 13 (12)

Cagliari 11 (12)

Parma 11 (12)

Pisa 10 (12)

Lecce 10 (12)

Genoa 8 (12)

Fiorentina 6 (12)

Hellas Verona 6 (12)

MILAN-LAZIO, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

"C'è stata - ha dichiarato Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, al termine di Milan-Lazio - un po' di confusione. Non era facile neanche per l'arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var. La partita: nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché la Lazio ha pressato molto, non ha dato linee di passaggio. Nella ripresa noi abbiamo aumentato i giri del motore e loro sono calati, con situazioni favorevoli anche prima del gol. Dobbiamo continuare a lavorare, mantenere questa umiltà, voglia di strappare il pallone all'avverarsio: giocare di squadra come stanno facendo i ragazzi, c'è entusiasmo in generale anche con i tifosi. Merito dei ragazzi che ci mettono tutto in campo e non si tirano indietro. Leao al Lille faceva il centravanti. Stasera ha fatto un bellissimo colpo di testa. Quando la palla è esterna attacca la porta e ha la possibilità di svariare. Sono importanti tutti i giocatori. Adrien, rispetto anche all'ultimo ano alla Juve, è cresciuto moltissmimo. Ha uno strapotere fisico importante ed è un uomo squadra. Se vuoi lottare per il vertice devi avere un uomo squadra. Anche Gabbia, Pavlovic, sono tutti ragazzi che mettono il cuore in quello che fanno. Ci sono giocatori che hanno motori diversi, lui è uno di quelli".