Allegri a TL: "Espulsione? Non c'è bisogno di me in panchina. Mancano 48 punti per entrare in Champions"

Oggi alle 08:24
di Federico Calabrese

Massimiliano Allegri ha parlato così in zona mista ai microfoni di Telelombardia dopo la vittoria del Milan sulla Lazio.

Sulla reazione e l'espulsione.
"Non c'è bisogno di me in panchina, mi dispiace per l'episodio ma c'era confusione e ho preso un cartellino rosso".

Dopo il miracolo di Maignan il Milan non ha subito più nulla.
"Nel primo tempo la Lazio ha fatto bene, quando pressano e corrono diventa difficile e complicato. Abbiamo avuto un'occasione, nel secondo tempo sono calati e noi cresciuti, e abbiamo fatto una bella partita".

Quando Fofana ingrana il Milan ne ha di più.
"Sono calciatori che strappano, lui, Rabiot, Loftus, Leao, Saelemaekers, Athekame quando rientrerà. L'importante è continuare e sapere che il percorso è lungo, bisogna essere bravi e mantenere i piedi per stasera". 

Sulla proiezione punti.
"Ne mancano ancora 48 per entrare in Champions".