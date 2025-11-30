Allegri a TL: "Espulsione? Non c'è bisogno di me in panchina. Mancano 48 punti per entrare in Champions"

Massimiliano Allegri ha parlato così in zona mista ai microfoni di Telelombardia dopo la vittoria del Milan sulla Lazio.

Sulla reazione e l'espulsione.

"Non c'è bisogno di me in panchina, mi dispiace per l'episodio ma c'era confusione e ho preso un cartellino rosso".

Dopo il miracolo di Maignan il Milan non ha subito più nulla.

"Nel primo tempo la Lazio ha fatto bene, quando pressano e corrono diventa difficile e complicato. Abbiamo avuto un'occasione, nel secondo tempo sono calati e noi cresciuti, e abbiamo fatto una bella partita".

Quando Fofana ingrana il Milan ne ha di più.

"Sono calciatori che strappano, lui, Rabiot, Loftus, Leao, Saelemaekers, Athekame quando rientrerà. L'importante è continuare e sapere che il percorso è lungo, bisogna essere bravi e mantenere i piedi per stasera".

Sulla proiezione punti.

"Ne mancano ancora 48 per entrare in Champions".