Tre motivi per cui non è mai rigore su Pavlovic. Li spiega Marelli

Nel post partita di Milan-Lazio l'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto negli studi di DAZN durante il programma Vamos giustificando la scelta dell'arbitro Collu, che al 95esimo minuto, dopo una lunga revisione al VAR, ha deciso di non assegnare il calcio di rigore alla formazione biancoceleste per un fallo di attaccante ospite su Pavlovic:

"Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi: l'estrema vicinanza dei giocatori, perché Il braccio non si muove verso la palla, e perché Pavlovic è di spalle. Non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un calcio di rigore. Collu ha preso la decisione giusta per la via sbaglia, perché assegnare poi un fallo in attacco è esagerato".

MILAN-LAZIO, LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

"C'è stata - ha dichiarato Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, al termine di Milan-Lazio - un po' di confusione. Non era facile neanche per l'arbitro prendere la decisione dopo che è stato richiamato al Var. La partita: nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché la Lazio ha pressato molto, non ha dato linee di passaggio. Nella ripresa noi abbiamo aumentato i giri del motore e loro sono calati, con situazioni favorevoli anche prima del gol. Dobbiamo continuare a lavorare, mantenere questa umiltà, voglia di strappare il pallone all'avverarsio: giocare di squadra come stanno facendo i ragazzi, c'è entusiasmo in generale anche con i tifosi. Merito dei ragazzi che ci mettono tutto in campo e non si tirano indietro. Leao al Lille faceva il centravanti. Stasera ha fatto un bellissimo colpo di testa. Quando la palla è esterna attacca la porta e ha la possibilità di svariare. Sono importanti tutti i giocatori. Adrien, rispetto anche all'ultimo ano alla Juve, è cresciuto moltissmimo. Ha uno strapotere fisico importante ed è un uomo squadra. Se vuoi lottare per il vertice devi avere un uomo squadra. Anche Gabbia, Pavlovic, sono tutti ragazzi che mettono il cuore in quello che fanno. Ci sono giocatori che hanno motori diversi, lui è uno di quelli".