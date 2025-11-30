Calamai: "La sfida con la Lazio ha confermato il momento magico di Maignan. Ma sul var..."

Il Milan vince 1-0 contro la Lazio e manda un altro segnale al campionato. Luca Calamai, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così della sfida di San Siro, elogiando ancora Mike Maignan, in ottima forma dopo le ultime prestazioni, e criticando ancora il Var: "La sfida con la Lazio ha anche confermato il momento magico di Maignan e i continui dibattiti sull’uso del Var.

L’arbitro Collu ha spiegato dopo aver rivisto l’azione al monitor perché non era rigore per la Lazio. Ma la confusione regna sovrana. E ogni volta ci chiediamo se ormai le partite siano diretta dal Var o dall’arbitro".