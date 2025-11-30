Calamai: "La sfida con la Lazio ha confermato il momento magico di Maignan. Ma sul var..."
MilanNews.it
Il Milan vince 1-0 contro la Lazio e manda un altro segnale al campionato. Luca Calamai, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così della sfida di San Siro, elogiando ancora Mike Maignan, in ottima forma dopo le ultime prestazioni, e criticando ancora il Var: "La sfida con la Lazio ha anche confermato il momento magico di Maignan e i continui dibattiti sull’uso del Var.
L’arbitro Collu ha spiegato dopo aver rivisto l’azione al monitor perché non era rigore per la Lazio. Ma la confusione regna sovrana. E ogni volta ci chiediamo se ormai le partite siano diretta dal Var o dall’arbitro".
Pubblicità
News
Le più lette
1 LIVE MN - Allegri: "Poverino l'arbitro, si è trovato in mezzo. Sono andato a fargli i complimenti. Alla società ho detto che..:"
4 LIVE MN - Bartesaghi: "Avere davanti Theo è stato importante, ma ora gioco di più e mi va bene così"
Primo Piano
Allegri a Sky: "Non era facile per Collu dopo essere stato richiamato. Dobbiamo mantenere questa umiltà"
Luca SerafiniIl dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono
Franco OrdinePerth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com