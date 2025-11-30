Pagelle Gazzetta: Leao e Maignan i migliori. Nkunku, non ci siamo

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport all'indomani del successo del Milan contro la Lazio, Rafael Leao e Mike Maignan si sono meritati il voto più alto, cioè 7,5: il portoghese ha segnato il gol vittoria ad inizio ripresa, mentre il portiere francese è stato ancora una volta decisivo con le sue parole, in particolare quella su Gila dopo pochi minuti. Ottima prestazione anche di Bartesaghi che si è meritato un bel 7. Mezzo voto in meno, invece, per Tomori, Gabbia e Rabiot. Sufficienza piena (6) per Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric e Loftus-Cheek. L'unico voto negativo è per Nkunku che ha preso 5 ("Non ci siamo. Ancora sotto ritmo e in affanno").

Questo il tabellino dI Milan-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

MILAN-LAZIO 1-0

Marcatori: 51’ Leao

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82' Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (84' Tavars); Guendouzi, Vecino (62' Dele Bahiru), Basic (84' Noslin); Isaksen (70' Pedr4o), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri

Arbitro: Collu sezione Cagliari.

Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.