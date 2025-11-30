Pellegatti sicuro: “Appena andrà via Elliot, il giorno dopo torna Galliani”

Carlo Pellegatti ha parlato in un video Youtbe della situazione di Adriano Galliani e di un suo possibile ritorno in rossonero. Secondo il giornalista di fede rossonera, l'ex ad sarebbe pronto a tornare solo quando il fondo Elliot avrà slacciato totalmente i rapporti con il club. Fino a quel momento il ritorno di Galliani al Milan è impossible. Ma vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Adriano Galliani è li in stand-by. Nel momento in cui Cardinale, o un altro fondo o societa, rileveranno il credito di Elliot e quindi in quel caso Cardinale chiuderebbe il credito con Elliot, Elliot chiuderà i rapporti con il Milan e Galliani arriverebbe il giorno dopo. Galliani non viene in questo momento, e anche giustamete, perchè in questo momento c'è il fondo Elliot che ha i suoi uomini, le sue figure, le sue emanazioni. Quando il fondo Elliot lascerà il Milan si cambierà tutto e Adriano Galliani arriverà al Milan. Si tratta di attendere se e quando, magari tra 1 mese, magari tra 3 mesi, magari tra 1 anno, non lo sappiamo. Quindi questa è la situazione chiara di Galliani che continua a tifare per il Milan e che continua a essere vicino con il cuore a tutte le figure. Notiamo che ovunque vengono invitate persone del Milan che fu, il Milan vincente e mai persone di questa società"