Il Flamengo di Emerson Royal vince la sua quarta Coppa Libertadores
(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il Flamengo ha vinto la sua quarta Coppa Libertadores battendo il Palmeiras per 1-0 in una finale tutta brasiliana. Il club di Rio de Janeiro è il primo del suo Paese a vincere quattro volte la 'Champions League' sudamericana. Un gol di testa su calcio d'angolo, segnato nel secondo tempo dall'ex difensore della Juventus Danilo (67'), ha deciso la partita disputata allo Stadio Monumental di Lima davanti a circa 50mila spettatori. (ANSA).
