Inter, Chivu: "Colpa mia che non l'ho detto: prima del derby Lautaro ha avuto la febbre, ma voleva esserci"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, poco prima della sfida contro il Pisa, ha dichiarato a DAZN: "Lautaro Martinez? Io devo prendere delle decisioni. Si parla troppo di un giocatore che a livello mondiale è considerato uno dei migliori attaccanti. Non è giusto per lui, non è giusto per la squadra e per nessuno metterlo sempre sopra le critiche che riceve.

Ha momenti buoni, altri meno. C'è da dire che è colpa mia il fatto che non ho detto che ha avuto la febbre prima del derby. Si è portato dietro questa indisponibilità di venerdì, ha stretto i denti e ha voluto esserci. La responsabilità me la prendo io, Lautaro è fondamentale come tutti i suoi compagni" le parole dell'allenatore nerazzurro riportate da tuttomercatoweb.com.

