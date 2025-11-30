Serie A, il Torino cade a Lecce: granata sconfitti 2-1
Prima vittoria casalinga della squadra di Di Francesco, che supera i granata e abbandona il terzultimo posto. Tremendo uno-due in avvio: la sblocca Coulibaly di testa al 20', due minuti dopo raddoppia Banda ancora su assist di Berisha. Palo di Nkounkou, attento Falcone su Zapata. Adams accorcia con la deviazione di Tiago Gabriel, nel finale il Var punisce il contatto tra Tete Morente e Coco ma Falcone para il rigore di Asllani. Torino che sarà il prossimo avversario del Milan, lunedi prossimo.
Questo il programma completo della tredicesima giornata di Serie A Enilive
VENERDÌ 28
Como-Sassuolo 20.45
SABATO 29
Genoa-Verona 2-1
Parma-Udinese 0-2
Juventus-Cagliari 2-1
Milan-Lazio 1-0
DOMENICA 30
Lecce-Torino 2-0
Pisa-Inter 15.00
Atalanta-Fiorentina 18.00
Roma-Napoli 20.45
LUNEDÌ
Bologna-Cremonese 20.45
