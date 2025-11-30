Inter, Chivu giustifica Lautaro: "Aveva la febbre prima del derby, colpa mia che non l'ho detto"

vedi letture

Nel pre partita di Pisa-Inter, sfida valida per la 13esima giornata di Serie A Enilive, l'allenatore nerazzurro Christian Chivu è tornato a parlare del derby perso domenica contro il Milan svelando un retroscena particolare su Lautaro Martinez, giustificandone la prestazione sottotono di settimana scorsa:

"A me no, io devo prendere delle decisioni. Si parla troppo di un giocatore che a livello mondiale è considerato uno dei migliori attaccanti. Non è giusto per lui, non è giusto per la squadra e per nessuno metterlo sempre sopra le critiche che riceve. Ha momenti buoni, altri meno. C'è da dire che è colpa mia il fatto che non ho detto che ha avuto la febbre prima del derby. Si è portato dietro questa indisponibilità di venerdì, ha stretto i denti e ha voluto esserci. La responsabilità me la prendo io, Lautaro è fondamentale come tutti i suoi compagni".