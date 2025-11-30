Shevchenko crede in Leao: "Da prima punta può migliorare tanto, ha preso quella consapevolezza che lui può fare cose importanti per il Milan"

L'ex storico centravanti del Milan Andriy Shevchenko ha commentato così il momento di Rafa Leao ai microfoni di Sky Sport. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

Le parole di Shevchenko su Rafael Leao

"Può giocare da prima punta? Sì, se tu giochi un po' più indietro, riesci a creare spazio davanti. Un giocatore come Leao, con le sue caratteristiche, è velocissimo e attacca la profondità: secondo me in quel ruolo dovrà ancora migliorare tanto perché non ha mai giocato da prima punta. È un ruolo in cui ha bisogno di adattarsi. Però ha tutte le possibilità perché ha la velocità, adesso ha acquisito quella consapevolezza che lui può fare cose importanti per il Milan".