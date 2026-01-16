Bartesaghi ammette: "Non sono ancora soddisfatto al 100%, voglio migliorare e crescere ancora"

Intervenuto così nel post partita di Como-Milan, Davide Bartesaghi ha voluto analizzare la gara di questa sera, vinta dai rossoneri per 3-1 grazie ai gol di Nkunku e doppietta di Rabiot. Una partita cruciale per il percorso dei rossoneri in questo campionato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni ai microfoni di Milan TV:

Una gara tosta fisicamente

"Dal punto di vista fisico è stato difficile, abbiamo giocato una gara di alto ritmo. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccare la testa e a trovare più spazi per il 2-1 e il 3-1".

Il rendimento e momento personale

"Non sono ancora soddisfatto, voglio migliorare ancora di più perchè mi ricordo bene sei mesi fa dove ero, la storia era diversa. Sono qui per crescere, la vita può cambiare da un momento all'altro, nelle difficoltà si cresce".

Questo il tabellino di Como-Milan, match valido per la sedicesima giornata di Serie A.

COMO-MILAN 1-3

Marcatori: 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku, 55’e 87’ Rabiot.

LE FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf (dal 46’ Diego Carlos), Ramón, Moreno (dal 76’ Sergi Roberto); Da Cunha (dal 60’ Caqueret), Perrone; Vojvoda (dal 66’ Kuhn), Nico Paz, Baturina (dal 60’ Rodriguez); Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne; Cerri. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 86’ Athekame), Fofana (dal 70’ Ricci), Modrić (dal 86’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 63’ Fullkrug), Leão (dal 70’ Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 90’+1 Ramon.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.