Rabiot ed il possibile rinnovo di Maignan: "Mike è un adulto, fa le sue scelte, sa cosa pensiamo, cosa pensa Allegri, cosa pensano a Milano e a Milanello. Io lo voglio al mio fianco"
Adrien Rabiot, MVP di Como-Milan con una doppietta d'autore ed un rigore procurato, nel post partita parla a TeleLombardia del possibile rinnovo di Mike Maignan: “Maignan è un adulto, fa le sue scelte, sa cosa pensiamo, cosa pensa Allegri, cosa pensano a Milano e a Milanello. Io lo voglio al mio fianco”.
A Sky Sport Max Allegri ha parlato così del portierone rossonero: "Se ci sono giocatori che costano 100 milioni e giocatori che costano 1 c’è un motivo. Bisogna tenere la gente forte in campo. È giusto che il Milan abbia dei grandi giocatori con giocatori giovani con meno esperienze che si abituano a giocare per vincere, che è diverso".
