Kakà sul derby: "Si può fare, anche per lo scudetto. Nel calcio ne ho viste tante"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan Ricardo Kakà, Pallone d'Oro nel 2007, ha parlato del suo forte legame con il club rossonero, tra presente, scudetto ma soprattutto derby.

Partiamo dal derby , che arriva fra pochi giorni. La sua sensazione da tifoso qual è?

"Una bella sensazione. Siamo a dieci punti, ma io dico, si può fare, anche per lo scudetto. Certo, considerata la classifica adesso sembra un’impresa difficilissima, però nel calcio ne ho viste tante e ripeto, io ci credo. Finché si può, bisogna crederci e i ragazzi in campo lo faranno".

Che tipo di partita si aspetta? Allegri è spesso criticato per un gioco poco spettacolare...

"Guardi, io sono brasiliano e penso che il dibattito fra Jogo bonito e necessità di ottenere risultati ci sarà sempre. Nel mondo perfetto si dovrebbero unire le due cose, ma da milanisti bisogna guardare il lato positivo. Max conosce bene il calcio italiano, sta facendo un ottimo lavoro e mi inorgoglisce il fatto che il Milan sia di nuovo lì, secondo in classifica, e che sia in lotta per il campionato e possa tornare in Europa".