Verso il derby, speranze per Bartesaghi: pronto il sostituto in caso di forfait
MilanNews.it
Se Matteo Gabbia sarà out per il derby, ci sono speranze di recupero, invece, per Davide Bartesaghi. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'esterno classe 2005 ha subito un risentimento al flessore destro nel match contro la Cremonese, ma, non soffrendo di alcun tipo di lesione, può tentare di essere a disposizione già per il derby.
Ieri ha svolto un allenamento a parte, probabilmente farà lo stesso anche oggi: tra giovedì e venerdì punta al rientro in gruppo per poi essere titolare contro l'Inter. In caso di forfait, pronto Estupiñan.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Il Milan di Allegri continua a macinare record storici: è la seconda volta che arriva un dato top in trasferta
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Lo stop di Gabbia conferma (ancora una volta) un aspetto e ciò che bisognerà fare nel prossimo mercato
Antonio VitielloE’ ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com