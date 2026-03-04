Verso il derby, speranze per Bartesaghi: pronto il sostituto in caso di forfait

vedi letture

Se Matteo Gabbia sarà out per il derby, ci sono speranze di recupero, invece, per Davide Bartesaghi. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'esterno classe 2005 ha subito un risentimento al flessore destro nel match contro la Cremonese, ma, non soffrendo di alcun tipo di lesione, può tentare di essere a disposizione già per il derby.

Ieri ha svolto un allenamento a parte, probabilmente farà lo stesso anche oggi: tra giovedì e venerdì punta al rientro in gruppo per poi essere titolare contro l'Inter. In caso di forfait, pronto Estupiñan.