Kakà elogia Modric: "Una forza della natura, ha ancora voglia di trasmettere il suo calcio"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan Ricardo Kakà, Pallone d'Oro nel 2007, ha parlato del suo forte legame con il club rossonero, tra presente, scudetto ma soprattutto derby.

La sorprende anche Modric che è più o meno suo coetaneo ed è ancora lì in campo a entusiasmarsi per un successo sulla Cremonese?

"Lukita è una forza della natura, è fantastico vedere quello che sta facendo a livello di entusiasmo, leadership e ovviamente tecnica. Ho giocato con lui a Madrid e conosco la sua mentalità. Sorprendente che sia ancora così motivato col numero di trofei che ha già vinto? Forse, perché è umano perdere un po’ di motivazioni quando hai già avuto tutto. Ma lui è pazzesco: ha ancora voglia di trasmettere il suo calcio, richiama i compagni, lotta sempre, ha energia e personalità. Il suo contributo al Milan è importante in partita e in allenamento e credo che la sua presenza faccia bene a tutto il calcio italiano".