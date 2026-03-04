Il Milan nel derby con un Leao in ottima forma: i suoi numeri

di Federico Calabrese

Il Milan nel derby punterà ancora su Rafa Leao. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono importanti i numeri del portoghese in questa stagione. Con la rete a Cremona, Leao ha raggiunto quota nove in campionato in appena venti presenze.

Il dato che fa riflettere èche sono stati raggiunti in poco più della metà dei minuti totali giocati in Serie A: la media generale dice che propone o una rete o un assist ogni due partite, un'esultanza ogni 150 minuti sul campo.