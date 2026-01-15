live mn Como-Milan (1-3): termina così! Vittoria preziosissima per il Milan

FINE PARTITA - Una vittoria importante, sudata, meritata. Il Milan vince a Como, e sin qui è stata l'unica squadra in grado di farlo in questa stagione. Un super Rabiot e un rigore di Nkunku trascinano il Milan, di nuovo in lotta per la corsa Champions. Dopo un primo tempo ricco di difficoltà ed errori, allo scadere dei primi 45' è di Nkunku la rete del pareggio. Nella ripresa, il Como cala il ritmo e i rossoneri colpiscono due volte con Rabiot, migliore in campo. Il Milan lotta, soffre ma vince una gara spartiacque per questo cammino.

90' + 5

87' MAMMA MIAAAAA!!! Il Milan trova il terzo gol ancora con Rabiot!! Grande sponda di Füllkrug e gran sinistro dalla distanza del DUCA. 3-1 Milan!

85' Cambi per Allegri, out Saelemaekers e Modric per Athekame e Jashari

76' Il Como mantiene ritmo, mentre il Milan pensa a difendersi. Senza Leao però, i contropiedi risultano sterili.

69' Cambi anche nel Milan. Out Fofana e Leao per Loftus-Cheek e Jashari

65' Ancora cambi per Fabregas. Fuori Vojvoda per Kuhn

61' Spazio anche per Füllkrug che rileva Nkunku

59' Cambi ancora per il Como. Fuori Baturina per Jesus Rodriguez

58' Nico Paz è "indemoniato": calcia da fermo e colpisce in pieno l'incrocio dei pali.

55' GOL DEL MILAN!!! Grande azione di Leao! Bravissimo a servire in area di rigore Rabiot che in due tempi, stop e tiro batte Butez sul secondo palo. Milan in vantaggio.

50' Un altro miracolo di Maignan! Gran sinistro ad incrociare di Nico Paz e deviazione da fenomeno del francese in angolo!

49' Il Como parte col solito possesso, Milan difensivo in attesa di partire in contropiede

45' Solo un cambio finora: Il Como sostituisce Kempf per Diego Carlos

FINE PRIMO TEMPO - Termina con il pareggio di Nkunku il primo tempo tra Como e Milan, con i rossoneri in grande difficolà per tutta la prima frazione di gioco. Al gol di Kempf all'11 minuto, ha pareggio Nkunku su calcio di rigore guadagnato da Rabiot. E' un Milan però spento, che fatica a tenere i ritmi del Como, abile nel possesso palla e gestione del campo. Nonostante un brutto primo tempo, i ragazzi di Allegri si trovano ancora clamorosamente in partita.

45' + 1

45' GOLL!!! Nkunku segna su rigore! Tiro forte e centrale, Butez non trattiene la sfera e pareggio del Milan.

43' Prima vera azione del Milan, con Saelemaekers furbo a scippare palla a Vojvoda e a servire Rabiot, steso in area di rigore.

40' Assurdo, ancora Como vicino al gol. Ennesimo cross non capito dalla destra, e Da Cunha, tutto solo colpisce di testa in area piccola. Maignan riesce con un guizzo a deviare il pallone, salvandolo sulla linea di porta.

30' E' allarmante il modo in cui difende il Milan stasera. Nico Paz è libero di calciare ancora dal limite dell'area, blocca Maignan.

23' Miracolo di Maignan su un mancini affilatissimo di Nico Paz dal limite dell'area. Si Soffre.

20' Prima azione del Milan, con Saelemaekers che cerca e trova Fofana in profondità. Il francese calcia male.

17' Milan sempre sulle gambe, il Como fa girare palla e i rossoneri non la vedono mai.

12' Solo Como in campo. Da Cunha calcia male dal limite dell'area.

9' Il Como passa in vantaggio grazie a Kempf. Difesa rossonera ferma sul traversone di Baturina, e rete del tedesco che anticipa Fofana

4' Fase di studio, con il Milan che pensa più a ripartire gestendo il pallone da dietro. Como spesso in possesso del gioco.

1' Inizia ora la sfida

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Oggi è il giorno del Matchday tra Como e Milan, gara valevole per il recupero della 16^ giornata. Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo due pareggi consecutivi deve assolutamente ritornare alla vittoria per poter proseguire nel proprio percorso verso la qualificazione in Champions League. Intanto il tecnico livornese ritrova con sè Niclas Fullkrug, disponibile per stasera nonostante il serio infortunio al dito del piede. Tra i titoli, oltre al solito Mike Maignan, in difesa c'è De Winter al posto di Pavlovic, out per il brutto colpo alla testa preso a Firenze. Insieme a lui ci sono Gabbia e Tomori. Centrocampo classico con Saelemaekers, Fofana, Modric e Rabiot, con Bartesaghi largo a sinistra. In attacco, spazio a Leao affiancato da Nkunku. In panchina Pulisic, pronto a subentrare nella ripresa. Manca poco, resta collegato per seguire il live testuale di Como-Milan!!!

Queste le formazioni ufficiali di Como-Milan, match valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.