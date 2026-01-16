Vittoria rossonera a Como: sono 19 i risultati utili consecutivi

Vittoria rossonera a Como: sono 19 i risultati utili consecutivi MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:10News
di Andrea La Manna

È terminato 1-3 il recupero della 16esima giornata tra Como e Milan. Dopo un avvio molto deciso dei lariani che sono passati subito in vantaggio grazie al gol di Kempf, i rossoneri raggiungono il pari nel finale di primo tempo grazie al rigore di Nkunku e sorpassano i biancoblu con una doppietta di Adrien Rabiot. Con la vittoria di stasera non solo cade l'imbattibilità in casa dei lariani ma diventa il 16esimo risultato utile consecutivo per la squadra di Allegri, un girone interno senza perdere.

COMO-MILAN 1-3
Marcatori: 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku, 55’e 87’ Rabiot.

LE FORMAZIONI
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf (dal 46’ Diego Carlos), Ramón, Moreno (dal 76’ Sergi Roberto); Da Cunha (dal 60’ Caqueret), Perrone; Vojvoda (dal 66’ Kuhn), Nico Paz, Baturina (dal 60’ Rodriguez); Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne; Cerri. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 86’ Athekame), Fofana (dal 70’ Ricci), Modrić (dal 86’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 63’ Fullkrug), Leão (dal 70’ Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. 

Ammoniti: 90’+1 Ramon.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.