Rabiot a Sky: “Vittoria importantissima, Maignan grande uomo e capitano strepitoso”

vedi letture

Così Rabiot ha commentato la vittoria di Como a Sky Sport..

"Vittoria non so se da scudetto ma importantissima su in campo difficile. L' esultanza del 3-1 importante perché capisci che hai vinto, una partita e una vittoria che conta tanto per il futuro. Il mister ci aveva detto che la prima partita importante era Udine, poi Verona e ora questa. A volte sembra incazzato ma ascolto quello che dice"

Su maignan "Ci conosciamo da tanto, eravamo insieme al PSG nelle giovanili, avevamo 14-15 anni. Sono 15 anni che ci conosciamo. Abbiamo un bel rapporto fuori dal campo e in campo. Abbiamo la stessa voglia di vincere, grande capitano e uomo e portiere meraviglioso"