Rabiot a Sky: “Vittoria importantissima, Maignan grande uomo e capitano strepitoso”
MilanNews.it
Così Rabiot ha commentato la vittoria di Como a Sky Sport..
"Vittoria non so se da scudetto ma importantissima su in campo difficile. L' esultanza del 3-1 importante perché capisci che hai vinto, una partita e una vittoria che conta tanto per il futuro. Il mister ci aveva detto che la prima partita importante era Udine, poi Verona e ora questa. A volte sembra incazzato ma ascolto quello che dice"
Su maignan "Ci conosciamo da tanto, eravamo insieme al PSG nelle giovanili, avevamo 14-15 anni. Sono 15 anni che ci conosciamo. Abbiamo un bel rapporto fuori dal campo e in campo. Abbiamo la stessa voglia di vincere, grande capitano e uomo e portiere meraviglioso"
Pubblicità
News
Allegri a Sky su Maignan: “Ci sono giocatori da 100 milioni e da 1 milione. Quelli da 100 milioni devono stare in campo nel Milan”
Allegri a Milan TV: "Nel secondo tempo siamo stati più lucidi, ma dovevamo avere più pazienza prima"
L’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortunadi Luca Serafini
Le più lette
2 L’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "Se guarderò più chi sta avanti o chi sta dietro? Dietro. Pulisci non è entrato perché..."
Franco OrdineAllegri sembra chiudere il mercato. Milan: è una responsabilità gravissima. Se restate senza Champions è peggio
Carlo PellegattiL’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odino
Antonio VitielloIl messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com