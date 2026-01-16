Fabregas a Sky: “Noi 750 passaggi, loro 200… incredibile. Hanno vinto per le individualità”

Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così nel post partita Fabregas:

"Forse quando parlo sono capito male, oggi è difficile da analizzare, meglio che lo fate voi. Oggi è difficile, abbiamo fatto molte cose bene, una partita da vincere, dominata. Abbiamo fatto 700 passaggi loro 200, una roba incredibile. Poi è vero che non si vince con il possesso, loro sono giocatori troppi forti che vincono con individualità. Noi abbiamo fatto molto bene come collettivo"

E ancora... "Abbiamo preparato una partita dove noi sapevamo che la potevamo perdere con due cose: individualità loro e contropiedi. Al 45 del primo tempo alla prima palla persa loro prendono rigore. Per vedere una partita così dominata devo tornare a Como-Lazio.Ssono orgoglioso, anche se abbiamo perso e vado a casa con rabbia. Devo essere lucido a parlare con i ragazzi, fare analisi. Fa strano vedere queste cose contro l'AC Milan che vedevo da bambino. Quando fai 750 passaggi è vero che può succedere perdere due palloni e loro ti hanno fatto male. Noi dobbiamo migliorar su questo, tutte le occasioni che abbiamo subito nell’ ultime partite sono tutti errori nostri e non azioni costruite dagli altri, devo dire ai ragazzi che quando si é così dominanti devi fare più gol. Complimenti a loro, il Milan è una grande squadra"