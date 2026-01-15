Maignan sorride: “Belle le serate così tese”. E Rabiot rilancia: “Ha voglia di restare!”
Mike Maignan ha parlato a DAZN al termine di Como-Milan 1-3. Anche oggi il portiere francese è stato determinante:
Quanta voglia di Milan ti fanno venire queste serate? “Sappiamo delle serate da Milan così, con atmosfera e tensione. Quando finiamo così è sempre bello perché abbiamo lasciato tanta energia sul campo: in settimana lavoriamo, quando poi lo mostriamo sul campo è bello”.
Tu quanta voglia di Milan hai ancora? “(Risponde Rabiot, ndr). Ha tanta voglia! (Ridono entrambi, ndr)”.
COMO-MILAN 1-3
Marcatori: 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku, 55’e 87’ Rabiot.
LE FORMAZIONI
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf (dal 46’ Diego Carlos), Ramón, Moreno (dal 76’ Sergi Roberto); Da Cunha (dal 60’ Caqueret), Perrone; Vojvoda (dal 66’ Kuhn), Nico Paz, Baturina (dal 60’ Rodriguez); Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne; Cerri. All.: Fàbregas.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 86’ Athekame), Fofana (dal 70’ Ricci), Modrić (dal 86’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 63’ Fullkrug), Leão (dal 70’ Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic; Castiello. All.: Allegri.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 90’+1 Ramon.
Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.
