Siparietto Maignan-Rabiot sul rinnovo! Ecco cosa ha detto Adrien al portiere

A fine partita, Mike Maignan e Adrien Rabiot sono stati intervistati da Dazn. E tra i due è venuto fuori un siparietto divertente, ma molto interessante in ottica rinnovo del francese.

Marco Russo, inviato dell'emittente, ha chiesto al portiere:

Quanta voglia di Milan ti fanno venire queste serate? Il numero 16 ha risposto: “Sappiamo delle serate da Milan così, con atmosfera e tensione. Quando finiamo così è sempre bello perché abbiamo lasciato tanta energia sul campo: in settimana lavoriamo, quando poi lo mostriamo sul campo è bello”.

Russo ha poi incalzato: Tu quanta voglia di Milan hai ancora?

“(Risponde Rabiot, ndr). Ha tanta voglia! (Ridono entrambi, ndr)”.

LE ULTIME DA DI MARZIO SUL RINNOVO DI MAIGNAN

Durante la puntata di Calciomerctao l'Originale, Di Marzio ha parlato così del rinnovo di Mike Maignan, uno dei protagonisti della vittoria del Milan stasera a Como: "Il Milan conta di chiudere il rinnovo di maignan. avete visto la prestazione di oggi. il suo rinnovo vale di più dell’acquisto, parti vicinissime, vanno chiusi ultimi dettagli. nei premi giorni si conta che dovrebbe chiudersi fino al 2031".