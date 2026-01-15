Allegri a DAZN: "La classifica ora conta. Fullkrug ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato. Ci tiene molto"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN prima di Como-Milan. Le sue parole:

Giocate dopo Napoli e Inter…

“La classifica ora conta, abbiamo fatto 40 punti ma dobbiamo farne altrettanti per rientrare tra le prime 4 e rimanere attaccati a quello che è il treno di testa. Stasera è una partita complicata, il Como ha caratteristiche ben precise: un ottimo possesso palla e subisce pochi gol. Ci vorrà un aspetto tecnico molto pulito e preciso”.

Leao può sfruttare lo spazio che lascia il Como?

“Non solo Leao, ci vogliono gli inserimenti da dietro e dalle seconde linee. Bisogna essere molto bravi a scappare da quella pressione quando ti riaggrediscono”.

Fullkrug è già in panchina. È a disposizione?

“Il ragazzo si è reso subito disponibile, ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato quindi l’ho portato dietro. A dimostrazione che è un giocatore caratteriale e ci tiene molto, è molto importante per noi”.