Bartesaghi: "Fondamentale fare una partita di questo genere dal punto di vista caratteriale"

vedi letture

Davide Bartesaghi ha parlato a DAZN al termine di Como-Milan 1-3. Le sue parole:

Ci racconti del momento, all’intervallo, in cui vi siete parlati?

“Serviva cambiare atteggiamento e prendere più coraggio. Si è visto durante il secondo tempo, ci è stato chiesto di fare una prova molto importante sotto l’aspetto fisico e le nostre caratteristiche sono venute fuori”.

La sua partita:

“L’avevamo preparata diversamente, stavo un po’ più basso. Comunque cerchiamo di dare sempre il massimo durante la settimana per arrivare bene alla gara. Nel secondo tempo ho spinto meno perché loro facevano tanti cross, eravamo in vantaggio e dovevamo difendere il risultato. Quindi chiedevano sia a me e i compagni di chiudere il secondo palo perché arrivavano molto i palloni”.

Oggi vittoria su un campo complesso dopo gli ultimi due pareggi:

“Era fondamentale fare una partita di questo genere dal punto di vista caratteriale. Poi le partite sono diverse: oggi abbiamo fatto meno tiri ma siamo stati più cinici sotto porta. Vuol dire che è andata meglio così”.