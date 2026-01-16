Perché non è entrato Pulisic col Como? La risposta di Allegri

Come mai Pulisic non è entrato? Massimiliano Allegri ha risposto così in conferenza stampa:

"Arrivava da due partite molto dispendiose. C'erta bisogno di fisicità, quindi ho preferito mettere Ruben. Poi comunque è entrato Fullkrug, che ha fatto un bel secondo tempo, ed ha voluto esserci per forza".