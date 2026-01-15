live mn Allegri: "Se guarderò più chi sta avanti o chi sta dietro? Dietro. Pulisic non è entrato perché..."

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Como-Milan.

A fine partita ha avuto modo di parlare con Fabregas?

"Ci prendiamo questo risultato perché era molto importante per noi. Sapevamo delle difficoltà di giocare contro il Como. Bravissimo Maignan a tenerci in piedi. Il secondo tempo è andato molto meglio, loro sono un po' calati anche nel secondo tempo. Noi abbiamo avuto occasioni che se sfruttate meglio avremmo potuto fare ancora più male. Domenica c'è il Lecce e dobbiamo chiudere questo periodo nel migliore dei modi".

Con Maignan che si fa?

"Problema della società. Io sono molto contento, credo che per fare grandi squadre c'è bisogno di grandi giocatori, come Mike".

Guarderà più a chi c'è avanti o a chi c'è dietro?

"Dietro. Vincere a Como non era facile, anzi, molto difficile. Quindi direi bravi ai ragazzi perché nel momento di difficoltà ci siamo un po' allungati quando invece dovevamo restare un po' più attenti e concedere di meno".

Come mai Pulisic non è entrato?

"Arrivava da due partite molto dispendiose. C'era bisogno di fisicità, quindi ho preferito mettere Ruben. Poi comunque è entrato Fullkrug, che ha fatto un bel secondo tempo, ed ha voluto esserci per forza".

Questa sera il dna di Allegri si è visto, vedi Rabiot

"È uno dei migliori in Europa. Ogni tanto mi fa arrabbiare, ma quando lo fanno arrabbiare gioca da solo. Però tutta la squadra, Modric...si mettono tutti a disposizione. Hanno capito che per vincere le partite tutti si devono mettere a disposizione dopo che nelle ultime due è mancato un po' questo aspetto".