Serie A, Pisa-Inter 0-2: toscani spreconi, doppietta di Lautaro
Dopo le sconfitte contro Milan ed Atletico Madrid l'Inter torna a vincere e lo fa per 2-0 contro un Pisa incredibilmente sprecone. La squadra di casa ha fallito almeno 3 importanti occasioni da gol, di cui una decisamente netta con Nzola nel secondo tempo.
L'Inter ha poi fatto valere la sua superiorità tecnica e ha vinto la doppietta con una doppietta di Lautaro Martinez. I nerazzurri tornano quindi a -1 dal Milan momentaneamente primo in classifica.
