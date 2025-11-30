Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +1 dall'Inter

di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica aggiornata dopo Pisa-Inter 0-2 di questo pomeriggio. I nerazzurri tornano alla vittoria ma il Milan rimane comunque a +1 in classifica dopo il derby vinto la scorsa settimana.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 28 
Inter 27
Roma 27 *
Napoli 25 *
Bologna 24 *
Como 24 
Juventus 23 
Lazio 18 
Udinese 18 
Sassuolo 17 
Cremonese 14 *
Torino 14 
Atalanta 13 *
Lecce 13 
Cagliari 11 
Genoa 11 
Parma 11 
Pisa 10 
Fiorentina 6 *
Verona 6 

* una partita in meno