MN - Serginho approva Allegri: “Ha riportato la cultura del Milan. È un vincente”

Durante l'evento di di beneficenza Asprian Open di Milano, la redazione di MilanNews ha intervistato l'ex terzino rossonero Serginho che, tra i tanti temi, ha parlato dell'importanza aver riportato sulla panchina del Milan un allenatore come Massimiliano Allergi, dopo il fallimento di Fonseca e Conceicao dello scorso anno. Questo il suo commento in merito:

Quanto è stato importante l'arrivo di Max Allegri?

"Credo che dopo il fallimento dei due allenatori portoghesi, con l'arrivo di Max chiaramente tu riprendi la cultura del Milan, perchè Max ha già avuto un'esperienza nel Milan, un' esperienza vincente, lui è uno che capisce molto la cultura, l'importanza della maglia del Milan, sicuramente nel momento in cui è il Milan è importante avere un allenatore italiano che capisce non solo il calcio italiano, ma anche il momento che il Milan oggi attraversa, quindi avere un allenatore con la sua esperienza è un punto molto importante".