Milan micidiale negli scontri diretti: 16 punti su 18 disponibili e solo un gol subito
MilanNews.it
In questa prima parte del campionato, il Milan sta faticando un po' contro le cosiddette piccole, mentre il rendimento negli scontri dirette contro le prime della classifica (Roma, Napoli, Inter, Juventus, Bologna e Lazio) è impressionante: 16 punti raccolti sui 18 disponibili e solo un gol incassato (su rigore contro gli azzurri di Conte). Per quanto riguarda le reti segnate, sono state sette, per un Milan che ha vinto sempre di "corto muso".
Ecco i risultati del Milan negli scontri diretti:
Milan-Bologna 1-0
Milan-Napoli 2-1
Juventus-Milan 0-0
Milan-Roma 1-0
Inter-Milan 0-1
Milan-Lazio 1-0
Pubblicità
News
Zazzaroni: "Con la sua spiegazione allo stadio Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile"
Le più lette
1 LIVE MN - Allegri: "Poverino l'arbitro, si è trovato in mezzo. Sono andato a fargli i complimenti. Alla società ho detto che..:"
ESCLUSIVE MN
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Serginho: “Un giocatore come Maignan non può lasciare il Milan. Allegri è un vincente"
Luca SerafiniIl dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono
Franco OrdinePerth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com