Milan micidiale negli scontri diretti: 16 punti su 18 disponibili e solo un gol subito

vedi letture

In questa prima parte del campionato, il Milan sta faticando un po' contro le cosiddette piccole, mentre il rendimento negli scontri dirette contro le prime della classifica (Roma, Napoli, Inter, Juventus, Bologna e Lazio) è impressionante: 16 punti raccolti sui 18 disponibili e solo un gol incassato (su rigore contro gli azzurri di Conte). Per quanto riguarda le reti segnate, sono state sette, per un Milan che ha vinto sempre di "corto muso".

Ecco i risultati del Milan negli scontri diretti:

Milan-Bologna 1-0

Milan-Napoli 2-1

Juventus-Milan 0-0

Milan-Roma 1-0

Inter-Milan 0-1

Milan-Lazio 1-0

