MN - Serginho: “Campionato molto equilibrato e senza protagonista. Milan? C’è tanto da lavorare”

Ai margini dell'evento di beneficenza Asprian Open di Milano, la redazione di MilanNews ha intervistato l'ex terzino rossonero Serginho che, tra le varie tematiche, ha toccato anche quella della possibilità dei rossoneri di vincere lo scudetto e della favorita per la vittoria finale. Queste le sue parole:

Pensa che il Milan possa vincere lo scudetto ? "Credo che il campionato è ancora aperto, non abbiamo trovato una squadra oggi protagonista del campionato italiano, sono squadre che vivono momenti positivi, negativi, fanno una vittoria importante e subito dopo perdono partite anche facili, quindi il campionato è ancora equilibrato in questo senso, non abbiamo trovato ancora una squadra che dimostra di essere protagonista. Chiaramente il Milan è sempre favorito quando gioca una competizione, per l'importanza del club, per la maglia, però abbiamo ancora tanto da lavorare, qualche giocatore deve ancora migliorare, qualche nuovo acquisto che non si è ancora inserito bene, però il campionato è aperto, è difficile anche dire una protagonista tra le squadre importanti perchè fino ad adesso è tutto un su e giu tra momenti positivi e negativi"