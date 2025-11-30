Pellegatti insiste: “Milan-Como scontro diretto. Perchè regalargli il campo neutro?”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di vari argomenti tra i quali la partita di stasera tra Milan e Lazio e poi, in seguito alla convincente vittoria del Como contro il Sassuolo nell'anticipo di Serie A, ha ritirato fuori il tema di Milan - Como a Perth. Vediamo cosa ne pensa il giornalista rossonero:

"Ieri ho visto il Como, contro un discreto Sassuolo, con un Nico Paz a dare spettacolo, dominate, divertente, spettacolare. Il Como ha 24 punti, è quarto, pari merito a Bologna e Inter, che chiaramente devono giocare. È a 1 punto da Napoli e Milan e 3 punti dalla Roma. Il Como è una delle forze di questo campionato. Atteso dalla partita Inter - Como e Roma - Como, dove ne sapremo di più. Ebbene,noi contro questa squadra che non è una rivelazione ma una crescita continua, che gioca a calcio, che diverte, che gioca serena, che gioca libera di testa, noi invece di costringerla a giocare a San Siro davanti a 50/60/70 mila spettatori, se si dovesse giocare di mercoledì, noi stiamo facendo di tutto e abbiamo spinto per evitare che il Como abbia qualche problema di ambiente con 70 mila che alitano sul collo dei giocatori. Noi vogliamo giocare in campo neutro perchè ci sono 5 milioni e quindi non ci interessa dei nostri tifosi. Noi andiamo a Perth in campo neutro, non contro una squadrettina che lotta per la retrocessione, che sarebbe un problema lo stesso, ma contro il Como quarto in classifica. Uno scontro scudetto, uno scontro Champions League lo facciamo in campo neutro e non perchè decide la UEFA o la FIFA ma perchè decidiamo noi"