Ranking UEFA: gran balzo in avanti dell’Italia. Ecco la situazione aggiornata

Continuano i percorsi europei delle squadre italiane in Champions League. I risultati di questa sesta giornata di coppa hanno fatto recuperare posizioni in avanti all’Italia nella classifica del Ranking UEFA che, se dovesse arrivare seconda a fine anno, conquisterebbe il posto extra in Champions League e, di conseguenza, scalerebbero tutte quelle dietro nelle qualificazioni alle rispettive coppe (Europa League e Conference League). Il secondo posto non è più lontano come ad inizio anno e, sperando in un buon cammino delle Italiane che dovrebbero qualificarsi tutte per i turni ad eliminazione, chi ai play-off chi direttamente, potrebbero portare ulteriori punti importati al paese.

Di seguito, la classifica aggiornata dopo l’ultimo turno di Champions, Europa League e Conference League:

1)Inghilterra 10.944 punti (posto extra in Champions) - 2)Germania 9.857 punti (posto extra in Champions) - 3) Italia 9.571 punti - 4) Portogallo 9.400 punti - 5) Polonia 9.375 - 6) Spagna 9.250 punti - 7) Cipro 9.250 punti - 8) Francia 8.267 punti - 9) Danimarca 8.125 - 10) Grecia 7.100 punti