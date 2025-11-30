Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina sempre più a fondo
Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo Atalanta-Fiorentina 2-0: la viola è sempre più a fondo.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 28
Inter 27
Roma 27 *
Napoli 25 *
Bologna 24 *
Como 24
Juventus 23
Lazio 18
Udinese 18
Sassuolo 17
Atalanta 16
Cremonese 14 *
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Fiorentina 6
Verona 6
* una partita in meno
Pubblicità
News
Le più lette
1 LIVE MN - Allegri: "Poverino l'arbitro, si è trovato in mezzo. Sono andato a fargli i complimenti. Alla società ho detto che..:"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Serginho: “Un giocatore come Maignan non può lasciare il Milan. Allegri è un vincente"
Luca SerafiniIl dopo derby più avvelenato del derby. Tutte le colpe di Maignan. I molti Viviano al microfono
Franco OrdinePerth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com