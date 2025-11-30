Calamai elogia Allegri: "Sì è inventato Leao centravanti e i risultati sono sotto gli occhi di tutti"

vedi letture

Luca Calamai, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così di Rafael Leao: "Allegri ha avuto spesso intuizioni geniali. E allora si è inventato Leao centravanti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche contro la Lazio è stato il portoghese a piazzare il colpo decisivo.

Quello che porta il Milan in testa alla classifica. Certo, Leao è una prima punta diversa dalle altre. Il fiuto per il gol non appartiene alla sua storia. Ma ha fisico, un tiro potente e preciso e vede comunque la porta. Max gli ha inventato una seconda vita calcistica dopo qualche stagione difficile.